Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.

Fotoğraf: DHA

Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

Öte yandan Muhammed Çelik'in kullandığı otomobilin ağaca çarptığı kazada, ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Arif Ölçer ile eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik, çocukları Muhammed Özcan Çelik (1) ve Yaren Naz Çelik (10) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Muhammed Çelik'in Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Ailenin Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittikleri ve Uzunköprü'deki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

'BİZİ ÖLÜM AYIRIR' PAYLAŞIMI

Yaralanan Muhammed Çelik'in 3 gün önce sosyal medya hesabından kazada ölen eşi Yasemin Çelik ile paylaşım yaparak, "En güzelini nasip etti bana Allah. Karım da karım, her şeyim. Bizi ölüm ayırır Yaseminim" ifadelerini kullandığı görüldü.