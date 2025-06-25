Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil ağaca çarptı. 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.
Fotoğraf: DHA
Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
EDİRNE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fotoğraf: DHA
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Öte yandan Muhammed Çelik'in kullandığı otomobilin ağaca çarptığı kazada, ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Arif Ölçer ile eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik, çocukları Muhammed Özcan Çelik (1) ve Yaren Naz Çelik (10) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Muhammed Çelik'in Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Ailenin Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittikleri ve Uzunköprü'deki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
'BİZİ ÖLÜM AYIRIR' PAYLAŞIMI
Yaralanan Muhammed Çelik'in 3 gün önce sosyal medya hesabından kazada ölen eşi Yasemin Çelik ile paylaşım yaparak, "En güzelini nasip etti bana Allah. Karım da karım, her şeyim. Bizi ölüm ayırır Yaseminim" ifadelerini kullandığı görüldü.