Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz

Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Burak Yılmaz yollarını ayırdı.

Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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KASIMPAŞA VEDA ETTİ

Kasımpaşa Kulübü ise Burak Yılmaz için veda yazısı paylaştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine kulübümüze değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna Duyuru



Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Burak Yılmaz ve ekibine kulübümüze değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Kasımpaşa Sportif… pic.twitter.com/u2JbK9DFR4 — Kasımpaşa (@kasimpasa) June 22, 2025

Öte yandan Burak Yılmaz yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli Kasımpaşa Camiasına ve Kamuoyuna,

30 Ocak tarihinde göreve başladığım Kasımpaşa Spor Kulübü’nden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Geçen sezonun ardından 16 maçlık Kasımpaşa serüvenimde çok güzel günlerimiz geçti. İki galibiyet daha alabilseydik bugün İstanbul’un köklü semt takımlarından biri olan Kasımpaşa’yı Avrupa kupalarına taşıyacaktık. Belki Avrupa hayalimiz 6 puanla kaçtı ancak ligi 10. sırada tamamlamayı başardık.

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Futbolda sürdürülebilir başarı, birçok parametrenin yan yana gelmesiyle yakalanır. Fikir ayrılıkları da bu işin doğasında vardır. Sekiz gün önce kulübümüz, resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, yeni sezonda benim yönetimimde yola devam edileceğini açıklamıştı ancak kulüple yaptığımız görüşmelerde “yarışmacı, hedeflerine yürüyen ve güçlü bir takım kuracağız” söylemlerinden doğan durumun gerekliliği gereği ayrılma kararı aldık. Futbolda organizasyon, vizyon ve hedeflerine ve takım yapılanmasına dair karşılıklı fikir alışverişlerimizin, maalesef ortak bir zeminde buluşamadığını gördük. Bunlar futbolun doğasında olan, gayet makul ve kabul edilebilir şeylerdir. Önemli olan gelirken değil giderken de güzel anılarla ayrılmak ve anılmaktır. Bu kısa sürede beni bir gün bile yalnız bırakmayan çok değerli ekibimle birlikte Kasımpaşa tarihinde güzel izler bıraktık. Geldiğim ilk günden bu yana bana ve takımıma her şartta destek olan başta Kasımpaşa tribünlerine, yönetimine, başkanına ve sportif direktörüne şükranlarımı sunarım. Tesislerimizde bizlere her zaman en güzel ortamı hazırlayan güvenlik görevlisinden aşçısına, tesis müdüründen çimcimize kadar tüm personelimize de sonsuz teşekkür ederim. Kasımpaşa, 14 Haziran'da "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." mesajıyla 39 yaşındaki teknik direktörle devam edileceği yönünde açıklama yapmıştı. KASIMPAŞA PERFORMANSI Kasımpaşa'nın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.