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        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!

        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:06
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        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin hazırlanan 98 sayfalık iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        Mahkeme, incelemelerini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        İDDİANAMEDEN

        İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtiliyor.

        İddianamede bu 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

        İddianamede, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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