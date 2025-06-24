Kartal'da 5 katlı metruk binada yangın
Kartal'da 5 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 24.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:55
Karlıktepe Mahallesi Elit Sokak'taki 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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