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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da 5 katlı metruk binada yangın | Son dakika haberleri

        Kartal'da 5 katlı metruk binada yangın

        Kartal'da 5 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:55
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        Kartal'da yangın
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        Karlıktepe Mahallesi Elit Sokak'taki 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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