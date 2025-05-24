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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kars'ta baraj kapakları kapatıldı, köy sulara gömüldü | Son dakika haberleri

        Kars'ta baraj kapakları kapatıldı, köy sulara gömüldü

        Kars'ta baraj kapakları kapatıldı. Eski köy sulara gömülürken, köyden geriye sadece cami minaresi kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:49
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        Baraj kapakları kapandı! Sadece minare kaldı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı. Barajın kapaklarının kapatılmasıyla birlikte hızla yükselen su eski köy evleri, kilise, çarşı ve köy okulunun tamamen sular altına bırakırken, köyden geriye sadece köy camisinin minaresi kalırken, su seviyesi de hızla yükselmeye devam ediyor.

        "ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, BURADA İBADET EDİYORDUK"

        Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadet hanemizi görüyorsunuz. Şu minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" dedi.

        "MİNARE SON TANIK"

        Su altında kalan evler, sokaklar tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı. Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.

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