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        Haberler Gündem Güncel Karabük'te alevler yeniden yükseldi! | Son dakika haberleri

        Karabük'te alevler yeniden yükseldi!

        Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:44
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        Karabük'te alevler yeniden yükseldi!
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        Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

        Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Ayrıntılar gelecek...

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