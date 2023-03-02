Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki deniz tabanına kurulmuş sismometrelerle Marmara'daki fayın özelliğini analiz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma Marmara'da yapılan onlarca çalışmadan sadece bir tanesi. Dolayısıyla çok değerli bilim insanlarımız var, onların yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi. Biz 5 yıl boyunca Japon ve Türk ortaklığı ile Türk ve Japon projesi olarak farklı üniversitelerin de katılımıyla, hocalarımızın desteğiyle proje yürüttük. Türk tarafının liderliğini ben yapmıştım. 5 senelik proje sonucunda Marmara'daki deniz tabanına kurmuş olduğumuz deniz tabanı sismometreleri, açılım ölçer cihazlarla Marmara'daki fayın özelliğini, kayma miktarını hangi fay parçasının hangi derinlikte deprem yarattığını, hangi fay parçasının daha suskun olduğunu ortaya çıkarmıştık."