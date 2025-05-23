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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kanalizasyon çalışmasında göçük! | Son dakika haberleri

        Göçük altındaki işçi kurtarıldı

        İstanbul Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası göçük altındaki işçi yaralı olarak kurtarıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:05
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        Göçük altındaki işçi kurtarıldı
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        Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası göçük altındaki işçi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

        İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası göçük altındaki işçi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

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