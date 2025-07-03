Son dakika: Kanada'nın iki kentinde bomba ihbarı: Uçuşlar durduruldu | Dış Haberler

Son dakika: Kanada'nın iki kentinde bomba ihbarı: Uçuşlar durduruldu | Dış Haberler

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Macdonald–Cartier International Airport ve Montreal'deki Pierre Elliott Trudeau International Airport'ta yapılan bomba ihbarları nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.

Yarım saatlik bir aksamanın ardından iki havalimanında da uçuşlar yeniden başlatıldı.

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