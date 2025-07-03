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        Haberler Dünya Son dakika: Kanada'nın iki kentinde bomba ihbarı: Uçuşlar durduruldu | Dış Haberler

        Kanada'nın iki kentinde bomba ihbarı: Uçuşlar durduruldu

        ABD Federal Havacılık İdaresi, bir bomba ihbarı nedeniyle Kanada'nın başkenti Ottawa ve Montreal kentlerindeki uluslararası havalimanlarındaki uçuşlarını durdurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:05
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        Kanada'nın iki kentinde bomba ihbarı: Uçuşlar durduruldu
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        Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Macdonald–Cartier International Airport ve Montreal'deki Pierre Elliott Trudeau International Airport'ta yapılan bomba ihbarları nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.

        Yarım saatlik bir aksamanın ardından iki havalimanında da uçuşlar yeniden başlatıldı.

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