Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Soruşturma genişliyor! Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha! | Son dakika Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!

        Diyarbakır'da kamyonette yanmış halde cansız bedenleri bulunan Remzi Sati ve oğlu 15 yaşındaki Muhammed Sati'nin ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 7 oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed’in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, 19 Mayıs’ta, Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde bir kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olay yeri incelemesinde Muhammed’in 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Diyarbakır
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Habertürk Anasayfa