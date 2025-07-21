Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ve partilerin temsilcileri ile görüştü.

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Kalın, saat 12.30'da Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kalın daha sonra 14.00'te de AK Parti grubu ve 15.30'da da DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün saat 15.30'da Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımız ve Grup Başkanvekillerimizle görüşecektir." denildi.