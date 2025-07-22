MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti'yi TBMM'deki grubunda ziyaret etti.

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İHA'nın haberine göre Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

DERVİŞOĞLU: DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin, "Bilmediğiniz bir şey öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz, duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK’nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Söyleyene sorun" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile görüşmesinin ardından Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Kalın, dün de MHP, AK Parti ve DEM Parti'yi ziyaret etmişti.