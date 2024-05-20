Kabine kararları bekleniyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine kararları bekleniyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanında ekonomideki son durum da ele alınacak. Peki, 20 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? İşte detaylar...
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Son dakika Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın yine hareketli bir gündemi var. Gündeme dair birçok konunun ele alındığı toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
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KABİNE TOPLANTIS'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısı konuları arasında 9. yargı paketi, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.
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KAMUDA TASARRUF GENELGESİ SONRASI KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK
Kamuda tasarruf genelgesinin ardından, kanun düzenlemesi için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.
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ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE ELE ALINACAK
3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek, zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek, yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
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BÜROKRATİK VESAYET İDDİALARININ GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ettiklerini belirterek "Bürokratik vesayetin tekrar nüks etmesine fırsat vermeyeceğiz" demişti. Bürokraside vesayet iddialarının değerlendirileceği toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden soruşturmalar hakkında kabineye bilgi verecek.
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İSRAİL'İN GAZZE’DE DEVAM EDEN SALDIRILARI MASADA
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU VE 9. YARGI PAKETİ
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin pakete dahil edileceği öğrenilirken; kabinede, hem yargı paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak.
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