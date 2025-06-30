Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZ GÜNLERE KİMSE DÖNDÜREMEZ"

Milletimizin ve tüm müslümanların Muharrem ayıyla 1447. hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Gündemimizde ülkemizin, güvenliğine, huzuruna ilişkin meseleler vardı. Burada öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimlerinde fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni geçen hafta 7. yılını geride bıraktık. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı etkin karar alma mekanizmalarıyla, siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski anlayışlar da değişmeye başladı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak.

14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kere daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi güven tazelemiştir. Muhalefetin günde saptırma amacıyla eski Türkiye tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Türkiye'yi eski istikrarsız günlerine bir daha kimse döndüremeyecektir. 7 yıllık tecrübeler ışığında biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı şekilde yapıyoruz. Devletin millete daha iyi hizmet edecek fikirlere her zaman açığız. Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Sandıkta verdikleri güçlü destele sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın bizim tek bir gündemimiz vardır o da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetiyle layıkıyla ödemektir. Muhalefetin içinde debelendiği sufli tartışmalar sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Son 2-3 haftadır dozu giderek artan, hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada demokrasinin standardını dibe çeken hakaret teatisi mevcuttur.