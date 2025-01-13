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        Haberler Dünya Son dakika Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Son dakika Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

        Japonya'nın güneybatısında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Tibet'te de 4.9 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem art arda geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:58
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        Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
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        Japonya'nın güneybatısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Depremin yerel saatle 21:19'da meydana gelmesinden kısa bir süre sonra, sarsıntının merkezinin bulunduğu güneybatıdaki Kyushu adasında yer alan Miyazaki Eyaleti ve yakınlardaki Kochi Eyaleti için tsunami uyarıları yapıldı. Tsunami boyutunun en fazla 1 metre yüksekliğinde olabileceği açıklandı.

        Hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı. Batı Japonya'daki Ikata Nükleer Santrali'nde bir hasar oluşmadığı bildirildi.

        Japonya, Pasifik Havzası'ndaki volkanlar ve fay hatlarından oluşan "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremlerle sarsılıyor.

        Tibet'te iki deprem art arda

        Tibet'in Tingri bölgesinde 4.9 ve 5.0 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

        Depremlere Japonya kadar dayanıklı olmayan ülkede geçtiğimiz hafta 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 126 kişi hayatını kaybetmişti.

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