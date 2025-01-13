Son dakika Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerel saatle 21:19'da meydana gelmesinden kısa bir süre sonra, sarsıntının merkezinin bulunduğu güneybatıdaki Kyushu adasında yer alan Miyazaki Eyaleti ve yakınlardaki Kochi Eyaleti için tsunami uyarıları yapıldı. Tsunami boyutunun en fazla 1 metre yüksekliğinde olabileceği açıklandı.

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Hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı. Batı Japonya'daki Ikata Nükleer Santrali'nde bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Japonya, Pasifik Havzası'ndaki volkanlar ve fay hatlarından oluşan "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremlerle sarsılıyor.

Tibet'te iki deprem art arda

Tibet'in Tingri bölgesinde 4.9 ve 5.0 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

Depremlere Japonya kadar dayanıklı olmayan ülkede geçtiğimiz hafta 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 126 kişi hayatını kaybetmişti.