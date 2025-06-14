İzmir ve Aydın'da orman yangını! Müdahale sürüyor
İzmir'in Foça ve Aydın'ın Germencik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Germencik'teki yangın kontrol altına alınırken, Foça'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İzmir'in Foça ilçesi ve Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.
Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilk müdahale saat 12.35’te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale ediyor.
Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
GERMENCİK'TE ORMAN YANGINI
Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın, Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, helikopter de havadan müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından alevlerin önüne geçilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.