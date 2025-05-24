İzmir’in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, makilik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

REKLAM advertisement1

Gerenköy mevkisindeki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yakındaki makilik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.