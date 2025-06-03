CHP’den tepki

Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüphelilerin sevk görüntüleri sosyal medyada gündem olurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor" ifadelerini kullandı.