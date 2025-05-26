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        İstanbul'da korkutan yangın!

        İstanbul Esenyurt'ta giriş katında bir kafenin de bulunduğu binada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Yangında, kafe ve bir market kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:10
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        İstanbul'da korkutan yangın!
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        Esenyurt'ta, 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede içerisinde iş merkezi, kafe ve marketin de bulunduğu 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle yoğun duman binaya yayılırken, alevler kafe ve markete de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgedeki 132 dairenin bulunduğu bir binada tedbiren tahliye edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kafe ve market kullanılmaz hale geldi.

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