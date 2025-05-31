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        Haberler Gündem İstanbul'da 15.00'ten itibaren Metro duracak!

        İstanbul'da 15.00'ten itibaren Metro duracak!

        İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:45
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        İstanbul'da 15.00'ten itibaren Metro duracak!
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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