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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:06
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        Boğaz trafiği durduruldu
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        İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

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