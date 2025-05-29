İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Giriş: 29.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:06
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
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