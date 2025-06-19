Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, tüm birlik ve kurumlarla ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenilen görevlerin başarıyla yerine getirilmeye devam edildiğini söyledi.

REKLAM advertisement1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama-tarama ve sınır emniyeti faaliyetlerine devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, hudutlardaki güvenliğin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 681'e ulaşmıştır. Son bir haftada engellenen 1342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 38 bin 979 olmuştur. İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir." Bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde ise 17 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Tuğamiral Aktürk, "8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 157, Menbic bölgesinde 131 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." dedi. BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRARA KATKILAR Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 13 Haziran'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ile gerçekleştirilen toplantıya katıldığını hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in dün de İran sınır hattında incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Tuğamiral Zeki Aktürk, 24-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından 22 ülkeden 195 katılımcının ve NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla "5'inci Deniz Güvenliği Çalıştayı"nın yapılacağını ifade etti. İSRAİL Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu: "İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere yoğunlaştığı dönemde İsrail, komşumuz İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı bir saldırı başlatarak bölgesel istikrarı ve huzuru bir kez daha riske atmıştır. İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, çatışmaları yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sınır tanımayan bu saldırgan tutum, bölgeyi kaosa sürüklemektedir. İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhal son vermelidir."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğüne işaret etti. Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın bugün sona ereceğini bildiren Aktürk, şöyle devam etti: "23-27 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, 23-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Barış Muhafızı-2025 ile 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Anadolu-2025 Özel Kuvvetler tatbikatlarının, 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımızın fiili, Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya'nın gözlemci statüsünde katılacağı, hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Konya'da Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin icra edilmesi planlanmaktadır."

Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemisi ve beraberindeki destek gemileri ile söz konusu gemilere refakat ve koruma sağlayan, Somali Deniz Görev Grubunda görevli Deniz Kuvvetleri unsurlarının Türkiye'ye dönüşü maksadıyla Mogadişu Limanı'nda Somalili üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla uğurlama töreni düzenlendiğini hatırlatan Aktürk, gemilerin temmuz başında ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi. Aktürk, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK tarafından 21 Haziran'da Sakarya'da, Estonya Zafer Günü Kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları tarafından 23 Haziran'da Estonya'da gösteri uçuşları yapılacağının bilgisini paylaştı. Öte yandan, Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından hazırlanan ilk Türk donanmasının kuruluşundan günümüz Türk Deniz Kuvvetlerine kadar uzanan denizcilik tarihinin anlatıldığı, "Preveze'den Mavi Vatan'a Deniz" adlı serginin 20 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ücretsiz olarak gezilebileceğini belirten Tuğamiral Aktürk, sergiye tüm halkı davet etti.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında 11 Haziran'da Çanakkale'de, 13 ve 14 Haziran'da İzmir'de, 18 Haziran'da Balıkesir ile Bursa'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 10 helikopterin, 51 sorti yaparak 106 ton su attığını söyledi. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin her geçen gün daha da artırıldığını vurgulayan Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 6 Haziran'da Kuzey Makedonya'ya teslim edilmiştir. Ülkemizin Avrupa kıtasına gerçekleştirdiği ilk obüs ihracatı olması açısından büyük önem taşıyan bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu. Tuğamiral Aktürk, ayrıca İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalara yönelik detaylı olarak, gün gün yaşananlar ile Türkiye tarafından alınan tedbirler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

SORULAR VE YANITLAR Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail uçaklarının İran'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlere ilişkin soru üzerine kaynaklar, "İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır." bilgilerini verdi. Kaynaklar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: "İran'ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde İsrail, yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran'a saldırmıştır. İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırgan politikaları, bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail'in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. İsrail'in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır. Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir."

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMASI Bakanlık kaynakları, söz konusu çatışmalar sürerken Türkiye'nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine, "Türkiye'nin hava ve füze savunmasını çok katmanlı ve bütüncül bir yapıda sağlamak amacıyla, yerli ve milli radar ile hava savunma sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistemi ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır." değerlendirmesini yaptı. İsrail'in İran'a yönelik hava harekatları sürerken İran'dan Türkiye'ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir."

ANADOLU KARTALI-2025 TATBİKATI Bakanlık kaynakları, birçok ülkeden uçağın katılacağı Konya'daki Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı ile ilgili de şunları söyledi: "Planlamalarına 2024 yılında başlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Konya'da icra edilecektir. Bir yıl öncesinden planlanmış bir tatbikattır. Bahse konu tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün fiili olarak; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya gözlemci statüsünde katılım sağlayacaktır. Katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerini artırmak ve müşterek veya birleşik harekat usullerini deneyerek görev etkinliğini azami seviyeye çıkarmaktır. Tatbikat kapsamında katılımcı filoların paket kol içerisinde hem hava-hava, hem de hava-yer görevlerini icra etmesine yönelik çift rollü eğitimler, TSK envanterinde bulunan elektronik harp teçhizatı ile tehdit sistemleri kullanılarak gerçek şartlarda karşılaşılması muhtemel tehditlere ve karıştırma yöntemlerine yönelik eğitimler ile müşterek ve birleşik görev nevilerinden öne çıkan; yakın hava desteği, su üstü unsurlarına karşı hava harekatı, zamana duyarlı hedefleme, dinamik hedefleme ve benzeri görevler icra edilecektir."