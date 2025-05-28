İsrail: Hamas'ın Gazze sorumlusu Muhammed Sinvar öldürüldü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze sorumlusu ve Hamas'ın öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi olan Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze sorumlusu ve Hamas'ın ölen lideri Yahya Sinvar'ın küçük kardeşi olan Muhammed Sinvar'ın ortadan kaldırıldığını söyledi.
Muhammed Sinvar, İsrail'in en çok arananlar listesindeki isimlerden biriydi.
Muhammed Sinvar geçen yıl İsrail'in Gazze'de devam eden savaş sırasında kardeşi Yahya'yı çatışmada öldürmesinin ardından Hamas'ın üst kademelerine yükselmişti.
Yahya Sinvar savaşı tetikleyen Ekim 2023'teki İsrail saldırısını planlayan kişi olarak biliniyor. Sinvar, İsrail'in İsmail Haniye'yi İran'da öldürmesinin ardından Hamas'ın liderliğine getirilmişti.