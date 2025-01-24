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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal Persepolis'te! - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal Persepolis'te!

        İran ekibi Persepolis, 63 yaşındaki teknik direktörle anlaştığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:45
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        Yeni takımı resmen belli oldu!
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        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu.

        63 yaşındaki çalıştırıcı, İran Pers Körfez Ligi ekiplerinden Persepolis'in yeni teknik direktörü oldu.

        58 MAÇTA 44 GALİBİYET

        Fenerbahçe'yi yöneten İsmail Kartal, geçtiğimiz sezonda sarı-lacivertlilerde 58 maça çıkarken 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

        UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elenen Kanarya, Süper Lig'de de 99 puan toplayarak 2. oldu.

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        MUSTAFA DENİZLİ'DEN SONRA 2. TÜRK

        İsmail Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

        Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

        FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

        İsmail Kartal'ın Persepolis'e imza atmasının ardından Fenerbahçe'den paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman Kulübümüzün yanında olan eski Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz." denildi.

        İSMAİL KARTAL: F.BAHÇE'YE SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM

        Sarı-lacivertlilerin paylaşımını alıntılayan İsmail Kartal, "Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe’ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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