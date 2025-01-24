İsmail Kartal Persepolis'te!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu.

63 yaşındaki çalıştırıcı, İran Pers Körfez Ligi ekiplerinden Persepolis'in yeni teknik direktörü oldu.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN SONRA 2. TÜRK

İsmail Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

🚨💥 امضا و نهایی شد

اسماعیل کارتال‌ اینجاست؛ سکاندار ارتش سرخ 🚩 pic.twitter.com/wpdNNIPqpe — Persepolis (@PersepolisFC) January 24, 2025

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

İsmail Kartal'ın Persepolis'e imza atmasının ardından Fenerbahçe'den paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman Kulübümüzün yanında olan eski Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz." denildi.

İsmail Kartal’a Yeni Görevinde Başarılar Dileriz



Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman Kulübümüzün yanında olan eski Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz. pic.twitter.com/i71EtUCbLB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2025

İSMAİL KARTAL: F.BAHÇE'YE SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM

Sarı-lacivertlilerin paylaşımını alıntılayan İsmail Kartal, "Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe’ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.