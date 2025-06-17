Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan yapılan açıklamada, Altındağ'ın sağlık sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

REKLAM advertisement1

Bu süreçte belediye iş ve işlemlerine katılamayan Altındağ'ın tedavisinin uzun süre devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, kurulun bu konuda Altındağ ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda görevinden istifa etmesi yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Yeni başkanın belirlenmesi sürecinin de 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işletileceği ifade edilen açıklamada, Altındağ'a geçmiş olsun dilekleri iletildi.