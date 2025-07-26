Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Veysi Aktaş, tahliye edildi.

Öcalan’ın PKK'ya yaptığı iki silah bırakma çağrısında da yanında bulunan Veysi Aktaş 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi.

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“Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran’la birlikte İmralı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Ancak Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla bir yıl ertelendi. Bir yılın ardından Aktaş’ın tahliyesi 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi bir yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz’da bulunduğu İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.