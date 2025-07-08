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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İmamoğlu'nun diploma davası 11 Eylül'de | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun diploma davası 11 Eylül'de

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:02
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        İmamoğlu'nun diploma davası 11 Eylül'de
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

        İHA'nın haberine göre hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

        YARGILAMA TARİHİ BELLİ OLDU

        İmamoğlu'nun dava kapsamında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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