İBB'de ihale usulsüzlüğüne 7 tutuklama

Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de yapılan ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 7 şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi.

İBB soruşturmasında 13 tutuklama Haberi Görüntüle

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