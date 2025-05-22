HMGS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2025 HMGS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
HMGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 27 Nisan'da düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için 22 Mayıs tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile HMGS sonuçları açıklandı. Adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Peki; HMGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2025 HMGS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı...
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27 Nisan 2025 tarihinde yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Merakla beklenen 2025 HMGS sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuç belgelerine ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi olan ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden erişebilecek. Peki; HMGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 HMGS/1 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı…
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2025 HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2025-HMGS/1 sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
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HMGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
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