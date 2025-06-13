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        Haberler Dünya Son dakika: Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı! Kara kutulardan birisi bulundu | Dış Haberler

        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı! Kara kutulardan birisi bulundu

        Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim yerine düştü. Kazada, uçakta bulunan 241 yolcu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu. Uçağın parçalarının stajyer doktorların yurdunun üzerine düştüğü öne sürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 265'i aştığı belirtildi. Uçağın kara kutularından birisinin bulunduğu açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.06.2025 - 08:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:28
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        • 1

          Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

        • 2

          Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıkladı.

        • 3

          Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Komiser Yardımcısı Kanan Desai, kazaya ilişkin gelişmeler hakkında gazetecilere açıklama yaparak "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi." dedi.

        • 4

          AIR INDIA 241 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

          Air India hava yolu şirketi, 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağının düştüğü kazada 241 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

        • 5

          Air India şirketi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

        • 6

          Açıklamada, 12 yıllık "Boeing 787-8" tipi uçağın, Ahmedabad'dan yerel saatle 13.38'de 230 yolcu ve 12 mürettebatla havalandığı belirtildi.

        • 7

          Uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki, uçaktaki 242 kişiden 241'inin hayatını kaybettiği doğrulanmıştır. Tek kurtulan, hastanede tedavi altındadır." ifadeleri kullandı.

        • 8

          BİR YOLCU KAZADAN KURTULDU

          Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan 242 kişiden biri olan Ramesh Viswashkumar, kazadan kurtuldu.

        • 9

          38 yaşındaki Viswashkumar'ın, uçakta acil çıkış kapısının hemen arkasında yer alan 11A numaralı koltukta oturduğu aktarıldı.

        • 10

          Viswashkumar'ın yürüyerek ambulansa bindiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        • 11

          İKİ KARA KUTUDAN BİRİSİ BULUNDU

          Hindistan'ın yerel gazetelerinden olan Hindustan Times, dün meydana gelen kazanın ardından iki kara kutudan birinin bulunduğunu bildirdi. Uzmanlar bu kara kutu verilerini hızla analiz etmeye çalışacaklar.

        • 12

          İngiliz kurbanların sayısı nedeniyle Hindistan liderliğindeki kaza soruşturmasına, İngiltere Hava Kazası Soruşturma Birimi'nden uzmanlar ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve Boeing yetkilileri de dahil olacak.

        • 13

          MODİ KAZA BÖLGESİNDE

          Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza bölgesine ulaştı. Yaralılarla görüşen ve olay yerinde incelemeler yapan Başbakan Modi, kazadan dolayı "şaşkına döndüğünü ve üzüldüğünü" belirterek, olayı "kelimelerin ötesinde yürek parçalayıcı" olarak niteledi.

        • 14

          HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

          Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

        • 15

          Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

        • 16

          Komiser Yardımcısı Kanan Desai, uçağın bir parçasının stajyer doktorların kaldığı yurda düştüğü kazaya ilişkin açıklamasında, "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi." demişti. Kazadan yalnızca 1 kişi kurtulmuştu.

        • 17

          Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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