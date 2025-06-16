Hatay'da korkutan orman yangını!
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 16.06.2025 - 19:46 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:04
Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ