Hatay'da kamyon 3 aracı biçti: 1 ölü, 10 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü 3 aracı biçti! Kazada olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 3 araca çarptı.
Kazada yaralananlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari aracın içerisinde bulunan 23 yaşındaki Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen Ahmet İ.'nin Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize gittikleri öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.