Hatay'da göçük faciası! 2 işçi öldü!
Hatay'da feci bir olay yaşandı. Olayda atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kette bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu.
HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.