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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da göçük faciası! 2 işçi öldü! | Son dakika haberleri

        Hatay'da göçük faciası! 2 işçi öldü!

        Hatay'da feci bir olay yaşandı. Olayda atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:47
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        Hatay'da göçük faciası! 2 işçi öldü!
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        Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kette bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

        HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

        2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Hatay
        #Son dakika haberler
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