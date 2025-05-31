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        Haberler Dünya Hamas'tan açıklama | Dış Haberler

        Hamas'tan açıklama

        Hamas tarafından yapılan açıklamada, görüşülen ateşkesin savaşın sona ermesini sağlaması gerektiği bildirildi. Hamas, anlaşma kapsamında 10 esirin serbest bırakılacağını belirtti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:16
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        Hamas'tan açıklama
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        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim ettiklerini bildirdi.

        Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD'li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti.” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.

        Bu anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği aktarılan açıklamada, buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki dün düzenlediği basın brifinginde, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim." demişti.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu önerinin, Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtilmiş ve verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" ifade edilmişti.

        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
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        *Fotoğraf: AA

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