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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hakkari'de askeri araç kaza yaptı! 8 asker yaralı

        Hakkari'de askeri araç kaza yaptı! 8 asker yaralı

        Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 8 asker yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:42
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        Askeri araç kaza yaptı! 8 asker yaralı
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        Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 asker yaralandı.

        Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi.

        Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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