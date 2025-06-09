Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı! | Son dakika haberleri

        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!

        Siirt'in Eruh ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 72 yaşındaki Sait Koç hayatını kaybetti, 18 yaşındaki oğlu Emrah Koç ise ağır yaralandı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt'te olay, sabah saatlerinde, Eruh ilçesi Dönerdöver köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        BABA İLE OĞLU YARALANDI

        DHA'daki habere göre Sait Koç (72) ile oğlu Emrah Koç (18), yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekiplerin kontrolünde, Sait Koç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Emrah Koç da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

        Sait Koç’un cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        JANDARMAYA TESLİM OLDU

        AA'daki habere göre olayın ardından kaçan zanlı H.S.S, jandarmaya teslim oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Zirvede neler konuşuldu?
        Zirvede neler konuşuldu?
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Patmos modası
        Patmos modası
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa