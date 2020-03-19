Son dakika açıklamalarına göre, İspanya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 13 bin 716'dan 17 bin 147'ye çıktığı duyuruldu.

Ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 558'den 767'ye yükseldi.