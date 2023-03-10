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Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Mısra Özkaraman hayatını kaybetti. Reklamlarda ve belgeselde rol alan küçük Mısra'nın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu
Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!
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DHA
Kocaeli İzmit'te, Betül-Muhammet Özkaraman çiftinin çocukları, 28 Haziran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman (7), 3 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle evde dinlenmeye başladı.
ÖNCEKİ GÜN BİRDEN FENALAŞTI
DHA'da yer alan habere göre hastalık sürecinde durumu iyiye giden Mısra, önceki gün bir anda fenalaştı.
KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin özel hastaneye götürdüğü Mısra, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu kötüleşen Mısra Özkaraman, bu sabah hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Mısra, Başiskele ilçesindeki Döngel Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
ANNE VE BABASI TABUTUNA SARILIP AĞLADI
Cenazeye Mısra'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Betül ve babası Muhammet, Mısra'nın tabutuna uzun süre sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Mısra'nın cenazesi Döngel Mezarlığı'na defnedildi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
REKLAM FİLMİ VE BELGESELDE ROL ALMIŞTI
Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Kocaeli'nde 7 yaşındaki Mısra Özkaraman geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası hayatını kaybetti - Kocaeli haberleri/son-dakika-haberleri-grip-ve-kusma-sikayeti-vardi-misra-7-yasindaydi-buyuk-aci-3572544
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