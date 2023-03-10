Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! Büyük acı!

DHA'da yer alan habere göre hastalık sürecinde durumu iyiye giden Mısra, önceki gün bir anda fenalaştı.

Mısra, Leyla Hanım belgesel filminde, Leyla Atakan'ı canlandıran oyuncu Özge Borak ile bu fotoğrafı çektirmişti.

Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin özel hastaneye götürdüğü Mısra, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu kötüleşen Mısra Özkaraman, bu sabah hayatını kaybetti.

Cenazeye Mısra'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Betül ve babası Muhammet, Mısra'nın tabutuna uzun süre sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Mısra'nın cenazesi Döngel Mezarlığı'na defnedildi.

İlk belirlemelere göre ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Ailenin tek çocuğu olan Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı öğrenildi.