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Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'nın adını kullanarak iş insanlarını arayan dolandırıcılar korona virüs tedbirleri kapsamında solunum cihazı alınması için bağış istedi. Durumdan şüphelenen iş insanları ise hemen Valilik ve Kaymakamlıklarla irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanması için şikayette bulundu.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'de özellikle dönemde ortaya çıkan telefon dolandırıcıları valiliğin adını kullanarak iş insanlarını arayıp bağış istedi. Dolandırıcıların son hedefi ise Balıkesir'de otel işletmecisi, gıda fabrikası sahibi ve elektronik malzeme üretimi yapan iş insanları oldu.

İş insanlarını telefonla arayan dolandırıcılar kendisini Balıkesir Valiliği makam sekreteri olarak tanıttı. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı'yı telefona bağladıklarını iddia eden dolandırıcılar, iş insanlarından koronavirüs tedavisi gören hastalara solunum cihazı alınacağını söyleyerek 750 bin lira istedi.

Durumdan şüphelenen iş insanları ise hemen Balıkesir Valiliği ve kaymakamlıkları haberdar etti. Dolandırılmak istendiğini anlayan iş insanları dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Telefonla arandıklarını ifade eden iş insanları, "Bizleri arayan kişi valilik makam sekreteri olduğunu söyledi. Sonra telefonu Vali Ersin Yazıcı'ya bağlıyorum diye aktarma yaptılar. Telefondaki kişi kendisini vali olarak tanıtarak bizlerden koronavirüs yardım kampanyasına destek olmak için bağışta bulunmamızı söyledi. Bizler daha önce bu tür şeyleri duyduğumuz için hemen Valilik ile irtibata geçtik ve dolandırıcılık olayının olduğunu söyleyerek duyarlı olmamız istendi." şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, bazı şahısların iş insanlarını ve hayırseverleri Balıkesir Valiliği adına aradıkları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları belirtilerek vatandaşların dolandırıcılara karşı duyarlı olmaları istendi.

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'VALİLİK HİÇBİR ŞEKİLDE İNSANLARI ARAYARAK PARA İSTEMEZ'

Açıklamada şu görüşlere yer verildi “Valilik hiçbir şekilde insanları arayarak para istemez. Hele de hesap numarası verip buraya para gönderin şeklinde bir talebi olmaz. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz. Bu tür şeylere itibar etmesinler. Bu tür durumlarda mutlaka güvenlik güçleri ile irtibata geçilmeli. Suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

-Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması

-Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden para teslimi veya havale-EFT yapılmasını talep etmeyeceğinin bilinmesi

-Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemesi

-Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.”