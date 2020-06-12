Necmettin Korkmaz (66) yönetimindeki 34 ZE 0916 plakalı otomobil, Şafaklı köyü Hacıyurt Mezrası yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

AA'nın haberine göre, sürücü Korkmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.