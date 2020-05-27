AA

3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkan Şeker'in, tutukluluk hali bugün yeniden değerlendirildi.

AA'nın haberine göre, sanık Şeker’in, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker, mahkemede ilk ifadesini 24 Haziran'da verecek.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.