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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: 2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine | Son dakika haberleri

        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!

        İzmir'in Urla ilçesinde, arazisinde yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların bitişiğindeki ormanlık alanın yanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:27
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        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
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        İzmir'de orman yangını Urla ilçesinde yaşanmıştı. Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran'da sorumluluk sahasında devriye faaliyeti yürütürken, bölgede bir orman yangını başladığını fark etti.

        2 DÖNÜM ARAZİ VE 22 KIZILÇAM KÜL OLDU

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 2 dönümlük arazinin ve 22 kızılçam ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yangının, alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan D.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #İzmir
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