Sudan ordusunun, başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü. Protestoyu düzenleyen ana gruplardan birinden yapılan yazılı açıklamada "Ordu genel karargahı önünde oturma eylemi düzenleyen protestocular bir katliamla karşı karşıyadır. Sudan halkını yardımımıza davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.

ŞİDDETE BAŞVURMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Protestocular, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in nisan ayında görevden el çektirilmesinin ardından ordu tarafından kurulan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yönetimi tamamen sivillere bırakmasını talep ediyor. Ordu ise geçiş sürecinde gücü elinde bulundurmak istiyor. Bu sebeple son haftalarda yapılan görüşmelerin tıkandığı bildirilmişti. Konsey daha önce protewsto hakkına saygı duyduğunu ve protestocuları dağıtmak için şiddete başvurmayacağını açıklamıştı.

İngiltere'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Siddiq konuyla ilgili attığı tweette "Son 1 saattir duyduğum ağır silah atışından ve Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara ölümle sonuçlanan bir müdahalede bulunduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum. Böyle bir saldırının bahanesi olamaz" dedi. Görgü tanıkları protestocuların bulunduğu alandan dumanlar yükseldiğini belirtti.

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