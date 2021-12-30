Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 5. turda kupaya veda etmiş oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ev sahibi takım aleyhine verilen serbest vuruşta topun başına geçen Adem Büyük’ün vuruşunda top az farkla auta çıktı.
8. dakikada Bandırmaspor’da savunma arkasına atılan topu kapan Levent’in pası sonrası Akabueze bekletmeden topu Doğan’a verdi. Topu ceza sahasında sürükleyen Doğan’ın çektiği şutta top ağlarla buluştu 0-1
36. dakikada konuk ekipte Akabueze’nin orta sahadan rakip defans arkasına attığı pası alan Keny, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2
40. dakikada Yeni Malatyaspor’da Aabid’in sol kanatta defans arkasına attığı topla buluşan Mustafa Eskihellaç karşı karşıya kaldığı kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı bire indirdi. 1-2
54. dakikada Bandırmaspor Süleyman’ın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Doğan’ın çektiği şut üst direğe çarparak çizgi içerisine düşüp çıkınca hakem golü verdi. 1-3
70. dakikada farkı azaltmak isteyen ev sahibi takımda ceza sahasında kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç’ın girişimi sonuçsuz kaldı.
78. dakikada ev sahibi takımda sol kanatta topla buluşan Karim Hafez’in sürükleyerek ceza sahasına girerek çektiği şutta top az farkla üst direkten auta çıktı.
89. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanatta atağa çıkan Mustafa’nın kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Adem’in son anda sol ayağıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-3
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