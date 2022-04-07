UEFA yeni FFP kuralını duyurdu!

UEFA, Finansal Fair Play kurallarında düzenleme yaptı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, değişiklikleri duyurdu.

Kulüpler, artık gelirlerinin yüzde 70'i kadar harcama yapabilecek. Kulüplerin 3 yıllık finansal sapma baremi 30 milyon euro'dan 60 milyon euro'ya çıkarıldı.