UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

HALİL UMUT MELER'E DE GÖREV GELDİ

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.