Son dakika haberi THY'nin 41 seferi iptal oldu
THY: İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı, kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Havalimanı kalkışlı - varışlı toplam 41 uçak seferi iptal edildi.
THY'DEN AÇIKLAMA: 41 SEFERİMİZ İPTAL
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadelerini kullandı.
Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.