Thodex'te iade kararına itiraz reddedildi!

Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Özer'in, Dıraç Temyiz Mahkemesinin kendisi hakkında verdiği Türkiye'ye iade edilmesi kararına yönelik itirazı kabul edilmedi.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.