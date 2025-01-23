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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Tanju Özcan'dan açıklama: Deliller karartılmamalı! | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan: Deliller karartılmamalı!

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:59
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        Tanju Özcan: Deliller karartılmamalı!
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        Bolu Kartalkaya'da, 78 insanımızı kaybettiğimiz felaketin ardından 12 katlı Grand Kartal Oteli mühürlendi. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, emniyet yetkililerinin, "Çökebilir" uyarısında bulunduğu otelle ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Özcan'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı paylaşımı şöyle: "Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir.

        Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır."

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        #Tanju Özcan
        #Son dakika haberler
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