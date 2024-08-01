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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Süper Kupa'nın hakemi Atilla Karaoğlan! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Süper Kupa'nın hakemi Atilla Karaoğlan!

        Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:46
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        Süper Kupa'nın hakemi açıklandı!
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        Galatasaray ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçının hakem kadrosu açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı belirtildi.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

        Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak."

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